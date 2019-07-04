В рамках Евразийского экономического союза начали работать новые цифровые технологии, сообщает DEITA.RU.

Правительство дало старт эксперименту, который начался 1 июля и продлится до 31 декабря текущего года, в ходе которого будут прослеживаться импортные товары из стран ЕАЭС, продаваемые в России.

По словам Владимира Путина, данная мера должна обеспечить выстраивания новых производственных цепочек с сфере мелкого и среднего бизнеса.

Оператором новой системы выступает российский Центр развития перспективных технологий. Компания работает над созданием условия для появления единого пространства для беспрепятственного движения товаров внутри ЕАЭС.

Эксперимент, одобренный правительством, коснётся 10 товарных групп. В частности, холодильников, транспортных средств промышленного назначения, стиральных машин, мониторов и многих других единиц техники.

Национальная система прослеживаемости товаров будет российским сегментом общей системы прослеживаемости на территории Евразийского экономического союза.



На первом этапе новый механизм будет функционировать в рамках пилотного проекта.



Дмитрий Шевченко