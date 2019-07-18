Эксперимент начнётся с Москвы и Московской области, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Новые парковки предлагается размещать рядом с железнодорожными станциями, бизнес центрами и жилыми комплексами. Общая вместимость таких паркингов должна составить до 250 автомобилей на площади, предназначенной под 80 машин.

Разработкой механизированных парковок занимается компания "Технодинамика", которая является дочерней компанией государственной корпорации "Ростех".

Первые паркинги могут появиться уже летом 2020 года. В перспективе их планируется внедрять в городах с населением свыше миллиона человек. Они позволят сократить затраты на строительство и сэкономить место.

Роботизированные паркинги представляют собой многоуровневый склад-накопитель по принципу "пазла", когда машины будут храниться на стеллажах.

Дмитрий Шевченко