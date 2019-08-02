В России будут по-новому собирать информацию об автолюбителях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

В 2021 году в стране может заработать новая система, которая начнёт собирать информацию с компьютеров, установленных в российских автомобилях.

Целью сбора данных будет их аккумуляция и передача в руки коммерческим структурам, которые в свою очередь смогут продавать полученные сведения о каждом водителе для предоставления ему рекламы.

В этом случае коммерческое сообщение будет таргетированным, то есть адресным и настроенным под конкретного автолюбителя.

О том, какая именно реклама окажет на него наивысший эффект и расскажут те данные, которые удастся собрать компьютеру, а именно мест, в которых он останавливается, манера езды и многие другие параметры.

При этом, создатели системы уже сейчас заявляют о том, что участие в ней будет абсолютно добровольным. Оператором технической новинки может стать "ГЛОНАСС".

Дмитрий Шевченко