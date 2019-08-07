Найден российских город, где оказалось навалом доступного жилья, сообщает DEITA.RU.

Агентства "НДВ" смогло найти на, казалось бы, самом дорогом столичном рынке жилья миллионы бюджетных квадратных метров.



Находка кажется ещё более фантастичной, если учесть, что все они относятся к "новострою". По данным организации, по итогам первого полугодия в массовом сегменте выставлено на продажу около 17 тысяч квартир в 93 проектах по всей Москве.

В среднем столичный квадратный метр стоит около 166,3 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что второй квартал текущего года стал заключительным этапом перехода на новые схемы финансирования строительства и эскроу-счета.

В силу этих причин, по мнению специалистов, застройщики старались использовать оставшееся время максимально эффективно для того, чтобы продолжить продавать свои ключевые проекты по договорам долевого участия.

Дмитрий Шевченко