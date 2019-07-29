Согласно новым данным Росстата, в России 3 миллиона безработных граждан, сообщает DEITA.RU.

Подсчет ведется в возрасте от 15 до 72 лет. По статистике, сейчас находятся без работы но в любой момент готовы приступить к деятельности 3,3 миллиона россиян.

При деле же находятся 72 миллиона людей. Тенденция хоть и медленно, но движется в сторону снижения.

Так, по сравнению с данным за тот же период 2018 года, количество безработных уменьшилось на один процент. В конце июня в органах службы занятости населения состояло на учете в качестве безработных 746 тыс. человек, что на 3,9% меньше по сравнению с маем 2019 года и на 5,7% больше по сравнению с июнем 2018 года.

Заняты делом 59 процентов россиян, без учета граждан до 15 лет и людей преклонного возраста.

Примечательно, что на селе в России бездельников больше. Количество безработных сельчан почти в два раза больше, чем в городах.

Лидерами «рейтинга безделья» по Дальнему Востоку стали Забайкалье и Бурятия.

В Забайкальском крае не работает 9,3 процента жителей, в Бурятии - 9,1. Наибольший процент занятые демонстрируют Хабаровский край и Камчатка. У наших соседей без работы всего 4 процента населения.

Приморье держится в середине табели. Всего в крае не работают 5,2 процента проживающих. Это при том, что свободных рабочих рук больше всего именно в Приморье - почти миллион.

По данным Росстата, в Приморье 996,3 тысяч людей потенциально представляют рабочую силу.

Говоря о работе, необходимо отметить и разницу в оплате труда.

Так, на Дальнем Востоке больше всего денег платят работающим на Чукотке - почти сто тысяч рублей в среднем. Далее идут Колыма, Сахалин и Камчатка. На Сахалине в среднем платят 75 тысяч рублей, на Камчатке - 71.

Приморье по уровню благосостояния болтается в хвосте вместе с ЕАО и Хабаровским краем. Средняя зарплата приморца - 44 тысячи, хабаровчанина - 42.

Василий Кучин