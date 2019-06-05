Счётная палата огласила результаты рейтинга "прозрачности" министерств, сообщает DEITA.RU.

Главный финансовый контролирующий орган страны выпустил доклад, из которого следует, что самыми открытыми ведомствами России являются МВД, Министерство энергетики, Министерство финансов и Министерство культуры. Именно они предоставляют самою полную и доступную информацию для жителей страны на своих официальных сайтах, а также активно и оперативно отвечают на запросы.

А вот Министерству образования и науки, судя по выводам из доклада Счётной палаты, необходимо подтянуть уровень своей открытости. Причиной попадания ведомства на последнее место рейтинга стало отсутствие на сайте ведомства данных о его функциях.

Из 50 федеральных служб и агентств самыми открытыми были признаны четыре: Ростехнадзор, Росавиация, Федеральное медико-биологическое агентство и Федеральная таможенная служба.

Ранее глава "Роскосмоса" анонсировал систему "Государево Око", с помощью которой президент России Владимир Путин сможет наблюдать в реальном времени любую точку страны из космоса. Возможно, госкорпорация сможет придумать нечто подобное, относительно "прозрачности" работы чиновников.

Дмитрий Шевченко