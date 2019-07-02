В стране обнаружились десятки тысяч незавершённых объектов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Счётной Палаты.

По данным главного аудиторского контрольного ведомства России, на территории страны насчитывается 62,6 тысячи брошенных строек.

Как посчитали в Палате, более четырёх тысяч подобных объектов приостановлены или законсервированы на сроки от полугода до гораздо более продолжительных. На завершение их строительства из государственного бюджета направлено порядка 260 миллиардов рублей.

Определены и те регионы, где дела с недостроями обстоят хуже всего. Ими стали Ямало-Ненецкий АО, Кабардино-Балкария и Челябинская область.

Также названы ведомства, которые больше всех отличились во владении проблемными строительными объектами. Здесь лидером стали МЧС и Росавиация.

В Счётной Палате отмечают, что общий объём финансирования всех незаконченных строек из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей.

Дмитрий Шевченко