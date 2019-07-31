Теперь взносы за ипотеку можно не платить по полгода, сообщает DEITA.RU.

В России вступил в силу закон об ипотечный каникулах, который предоставляет право заёмщику взять паузу в процессе ежемесячных выплат процентов и основного долга по ипотеке.

Период таких "каникул" может составлять до полугода. За это время человек, взявший на себя обязательства по выплате кредита за жильё, должен суметь решить свои финансовые проблемы и вернуться к постоянным платежам по своему займу.

Примечательно и то, что некоторым категориям граждан могут дать возможность брать такие "каникулы" несколько раз, хотя изначально закон разрабатывался с той идеей, что такой период можно взять лишь один раз за весь срок выплаты денег по одному договору.

Дмитрий Шевченко