Стало известно, представители каких специальностей не пользуются спросом у российских работодателей, сообщает DEITA.RU.

Росстас обнародовал статистическую информацию, согласно которой в первом квартале 2019 года наибольшее число безработных в пришлось на направление торговли и авторемонта.

Исследователи отмечают, что в стране проживает 581 тысяча человек, которые относятся к невостребованной категории. Также много безработных оказалось в сферах обрабатывающих производств, строительства , а также сельского, лесного хозяйства.

Наименьшее число людей, не имеющих работу, оказалось в сфере водоснабжения и утилизации отходов. Таких насчиталось всего 24 тысячи человек по всей России. Отмечается, что в общей сложности за первые три месяца 2019 года было зарегистрировано около 3,6 миллионов безработных старше 15 лет.

Примечательно, что вместе с результатами исследования Росстата, всё больше россияне, которые не являются безработными и вполне устроены на трудовой деятельности, жалуются на уровень своей зарплаты.