В России назвали условие возврата Крыма Украине
Стало известно, при каких обстоятельствах полуостров может отсоединиться от России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.
Только при условии исчезновения России с мировой карты Крым может быть возвращён в состав Украины. Именно в такой ультимативной форме о возможном возврате полуострова готов рассуждать член СФ ФС РФ Владимир Джабаров.
Своё мнение сенатор озвучил в ответ на предположение Владимира Зеленского о неизбежном возврате Крыма под юрисдикцию Украины.
При этом, российский политик уточнил, что его размышления об исчезновении России носят ироничный характер и призваны лишь показать несостоятельность слов украинского президента.
Дмитрий Шевченко