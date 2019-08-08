Стало известно, при каких обстоятельствах полуостров может отсоединиться от России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Только при условии исчезновения России с мировой карты Крым может быть возвращён в состав Украины. Именно в такой ультимативной форме о возможном возврате полуострова готов рассуждать член СФ ФС РФ Владимир Джабаров.

Своё мнение сенатор озвучил в ответ на предположение Владимира Зеленского о неизбежном возврате Крыма под юрисдикцию Украины.

При этом, российский политик уточнил, что его размышления об исчезновении России носят ироничный характер и призваны лишь показать несостоятельность слов украинского президента.

Дмитрий Шевченко