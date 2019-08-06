В стране ускорились темпы снижения численности рабочей силы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.
РАНХиГС выпустила отчёт об укомплектованности рабочими различных отраслей российской экономики.
Как удалось выяснить экспертам, с начала года в России уменьшается количество трудоустроенных людей, которые ищут себе работу. Сейчас их всего 0,8 миллиона человек.
Специалисты отмечают, что снижение численности рабочей силы не стало неожиданностью, поскольку падение показателя наблюдается ещё с 2016 года.
Динамика вторит соответствующим трендам в демографии. Эксперты отмечают, что с 2006 года
численность трудоспособного населения сократилась на 9%.
Исследователи видят выход из сложившейся ситуации в том, чтобы более активно вовлекать в экономику людей зрелого возраста.
Дмитрий Шевченко