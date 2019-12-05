В России некому работать: численность рабочей силы сократилась на 1 млн

Повышение пенсионного возраста не поможет увеличить число рабочей силы в России, сообщает DEITA.RU.

Такой вердикт вынес Всемирный банк о российской экономике. Более того, как отметили специалисты, сокращение рабочей силы в стране может происходить до 2027 года.

Эксперты подчеркивают, что безработица в последние исследуемые периоды близка к своему минимальному значению, хотя доля трудоспособного населения в России несколько уменьшилась.

Банк связывает эту тенденцию с постепенным старением населения – среди старшего поколения ниже уровень платежной активности и трудовой занятости. Чем больше старших возрастных групп по сравнению со средним возрастом и молодежью – тем ниже показатель занятости. При этом рост безработицы замедляется – ведь старшее поколение не относится к анализируемому трудоспособному населению.

Александра Маслова