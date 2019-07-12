Многие нарушают правила дорожного движения, даже не догадываясь об этом, сообщает DEITA.RU.



Российские водители окружили ПДД мифами и выдуманными правилами, которые передают из уст в уста. Но есть три самых главных заблуждения

Ехать на «желтый» можно

На самом деле, нет. Этот сигнал - запрещающий. Единственная ситуация, в которой на него можно проехать, если набранная скорость не позволит успеть затормозить.

Можно превышать на 19 км/ч

Из-за скидок, которые позволяют превышать скорость до 20 км/ч бесплатно, многие думают, что так и надо ездить. Однако это все же превышение, и при ДТП оно может стать отягчающим фактором.

Нет сплошной - можно обгонять

Если на дороге нет сплошной линии разметки, то водители должны ориентироваться по знакам.

Елена Миронова