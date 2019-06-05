Российскую космическую отрасль сотряс ещё один громкий скандал.

Похитители лишили оборудования завод по производству деталей для МКС, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Правоохранительные органы начали проверку по факту хищения электронных плат с завода РКК "Энергия", производящего детали для космической техники. Представители производства уже оценили стоимость украденного оборудования в миллионы рублей. По озвученным данным источника издания, воровство произошло во время майских праздников с первого по пятое число месяца.

Процесс похищения оборудования, предназначенного для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией и швейцарских приборов, было зафиксировано видеокамерами наблюдения на заводе. После произошедшего на производстве было решено установить ещё и сигнализацию.

Как отметил директор конструкторской компании "Космокурс" Павел Пушкин, продать оборудование по высокой цене у похитителей вряд ли получится, ведь оно имеет ценность исключительно для космических аппаратов.

Напомним, что весной текущего года космическую отрасль России сотрясла серия коррупционных скандалов, связанных с хищениями более чем на миллиард рублей.

Тем временем, корпорация "Роскосмос" собирается находить новых сотрудников с помощью специального приложения объявлений, на создание и обслуживание которого потребуется солидная сумма денег.

Дмитрий Шевченко