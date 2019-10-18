В России обрушились цены на любимый продукт

В России и бывших советских республиках обрушились цены на сахар в связи с рекордным урожаем сахарной свеклы. Об этом сообщает DEITA.RU.

Минсельхоз заявил, что в связи с колоссальным результатом работы аграриев, стоимость сахарного песка на пост-советском пространстве резко обрушилась на сорок процентов. По данным ведомства, разница между ценам за килограмм сахара в текущем и прошлом году составила почти пятнадцать рублей. В две тысячи восемнадцатом года килограмм в среднем оценивался в тридцать шесть рублей, а в две тысячи девятнадцатом году цена упала ниже двадцати двух рублей.

Профильная евразийская комиссии уже высказала свои рекомендации по оптовому отпуску сахара в Армении, Казахстане, Киргизии, Белоруссии и России - правительству настоятельно рекомендуют указать минимальную цену за килограмм продукта, во избежание нерентабельности бизнеса и производства.

Кстати, подобная ситуация с сахаром в России происходит не в первый раз. Три года подряд в стране наблюдается динамика к тому, что наши аграрии производят в разы больше сахарного песка, чем его употребляют россияне и покупатели из других стран.

Екатерина Цой