Тарифы на электричество заморозят на пять лет в России, сообщает DEITA.RU. Соответствующие поправки в закон вступают в силу во вторник, 13 августа.

Согласно новому документу, Федеральная антимонопольная служба установит некоторый лимит по тарифу на электроэнергию, выше которой ресурсоснабжающие предприятия не смогут устанавливать ценник. При этом такая фактическая заморозка установит тариф минимум на пять лет.

Отмечается, что данный закон будет распространяться на те региону, где власти не устанавливают тарифы. Повысить стоимость электроэнергии компании смогут только по согласованию с ФАС.

Екатерина Брязгунова