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17 Февраль 2020, 14:13

В России обвалились продажи автомобилей

авто, машина, руль

Покупать машины стали исключительно неохотно

Объём продаж на российском авторынке сократился на 64%, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Газета.ru".

Для того, чтобы произошло такое серьёзное схлопывание оказалось достаточно простоя в течение всего одного месяца. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат Инфо".

Так, всего за прошедший апрель продажи в сегменте легковых автомобилей упали до 53,3 тысяч машин, что оказалось более чем на 64,4% ниже, чем в апреле прошлого года.

А если брать данные за период с января по апрель 2020 года, то окажется, что рынок продаж сократился до 422,2 тысяч автомобилей, что на 9,6% ниже аналогичного периода прошлого года.

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