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В России обвалилось производство автомобилей
В стране очень сильно сократился выпуск новых машин
Из-за различных карантинных мер, их последствий, а также в следствие общего замедления экономики, объёмы производства легковых автомобилей в России в апреле текущего года сократились на 79,2%, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Автоновости дня".
Пятикратное падение зафиксировали в Росстате. Отрасль пришла к показателию выпуска всего в 30 тысяч единиц. Таким образом, отечественный автопром едва не достиг антирекорда августа 2009 года, когда все автозаводы России суммарно выпустили всего 19 тысяч легковых машин за месяц.
Согласно расчётам специалистов, по итогам временного периода с января по апрель текущего года падение производства легковых автомобилей в России ускорилось почти вдвое – до 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.