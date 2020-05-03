В России оценили эффективность мер по профилактике коронавируса

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Карантинные меры, принятые в России ещё в конце марта, включая режим самоизоляции, социального дистанцирования и ограничения контактов, позволили сдержать взрывной рост заболеваемости COVID-19, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Как отметили в министерстве здравоохранения заявили, меры по профилактике распространения коронавируса в России дали медикам время на подготовку необходимого числа мест в больницах.
Кроме этого, отмечается, что за месяц специалисты изучили опыт Китая в борьбе с COVID-19, в том числе, получили клинические рекомендации и занимались подготовкой лечебной базы.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что новый вид коронавируса попал в России не раньше марта текущего года.
По этой причине россияне не могли массово им переболеть ни в феврале, ни тем более в январе.