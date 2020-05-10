telegr wh call

Новости

В Приморье выздоровела почти четверть заражённых коронавирусом

10 Май 2020, 09:15

В России одобрили индивидуализацию стоимости ОСАГО

10 Май 2020, 08:15

Депутатов обязали носить защитные маски

10 Май 2020, 07:15

Россиян хотят защитить от ошибочных штрафов ГИБДД

10 Май 2020, 06:15

Стало известно, чем Россия ответит на попытки Запада переписать историю Второй мировой

10 Май 2020, 05:15

Озвучено, кто станет зарабатывать больше после эпидемии

10 Май 2020, 04:15

Путин пообещал армии самое современное оружие и технику

10 Май 2020, 03:15

Назван срок укрепления рубля до докризисных значений

10 Май 2020, 02:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

В России одобрили индивидуализацию стоимости ОСАГО

гибдд

Цена полиса будет напрямую зависеть от количества нарушений ПДД

Добропорядочных, бережливых и аккуратных водителей ждут скидки при заключении полиса ОСАГО, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Поддержать систему, стимулирующую водителей неукоснительно корректно соблюдать ПДД, решили депутаты Госдумы из комитета по финансовому рынку.

Они рекомендовали всем остальным своим коллегам принять во втором чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО.

Если данная инициатива наберёт достаточное количество голосов, то страховые компании начнут предоставлять автолюбителям скидки, основываясь на их манере езды.

В частности, будет учитываться, насколько ответственно водитель соблюдает правила дорожного движения.

Читайте также:

ГИБДД массово снимает автомобили россиян с учёта

ГИБДД прокомментировала информацию об обязательности видеорегистратора

Российские фуры скопились на китайской границе

Дмитрий Шевченко

Популярное

ГИБДД массово снимает автомобили россиян с учёта

300 миллионов рассорили родственников в Приморье

Путин выступит с обращением к нации

Воздушный парад во Владивостоке отменён
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...