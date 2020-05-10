В России одобрили индивидуализацию стоимости ОСАГО

Добропорядочных, бережливых и аккуратных водителей ждут скидки при заключении полиса ОСАГО, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Поддержать систему, стимулирующую водителей неукоснительно корректно соблюдать ПДД, решили депутаты Госдумы из комитета по финансовому рынку.

Они рекомендовали всем остальным своим коллегам принять во втором чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО.

Если данная инициатива наберёт достаточное количество голосов, то страховые компании начнут предоставлять автолюбителям скидки, основываясь на их манере езды.

В частности, будет учитываться, насколько ответственно водитель соблюдает правила дорожного движения.