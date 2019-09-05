Виртуальные сим-карты eSIM могут заменить привычные россиянам «пластиковые прямоугольники» для смартфонов. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

Разработать вопрос о целесообразности внедрения технологии в смартфоны россиян поручено Министерству связи и массовых коммуникаций и ФАС. Зампредседателя правительства Максим Акимов отметил, что проект должен быть готов к началу 2020 года.

Правда, мобильные операторы уже высказали свои опасения по поводу безопасности сохранения персональных данных пользователей eSIM.

Отметим, что виртуальные сим-карты позволяют владельцам подключаться ко всем доступным операторам связи с помощью встроенного в мобильный телефон микрочипа.

Екатерина Цой