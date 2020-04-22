В России отменили поверку счётчиков ЖКХ

Разгул эпидемии коронавируса в России стал причиной, по которой правительство страны официально разрешило контролирующим органам не поверять бытовые счётчики россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в Росстандарте, даже в случае, если срок поверки счётчика уже истёк, неустойка с собственника жилья взыскиваться за это не будет.

Согласно решению кабинета министров, такой порядок будет действовать на территории России вплоть до 1 января 2021 года.

До этого времени все ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания старых приборов для расчёта оплаты потребленных коммунальных услуг, а штрафы и пени будут запрещены.

Росстандарт и Росаккредитация уже направили соответствующие разъяснения организациям, уполномоченным поверять счётчики.