Правительство приняло закон об освобождении от налогообложения доходов от продажи электроэнергии, произведённой на объектах микрогенерации, сообщает DEITA.RU.

Соответствующая информация опубликована на сайте правительства России.

По этому закону от обложения налогом на доходы физических лиц освобождены доходы от продажи энергии, произведённой на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации.

При этом мощность источника должна составлять до 15 киловатт. Если предприниматель самостоятельно обеспечивает свои нужды энергией, платить отныне за это налог ему не придется.

Автор законопроекта и его идейный вдохновитель - заместитель премьер-министра Медведева Аркадий Дворкович.

Предполагается, что после принятия этого закона у предпринимателей станет меньше проблем с установкой и обслуживанием источников энергии. Кроме того, излишки электроэнергии можно будет продавать в общую сеть и не платить с этого налогов.

Снятие налогообложения касается также солнечных панелей, ветрогенераторов, которые люди устанавливают в частных домах. Владельцы таких конструкций могут как подключиться к централизованной сети, в случае если объемов не хватает, так и продавать излишки.

Василий Кучин