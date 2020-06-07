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В России ответили США на желание помочь в устранении аварии в Норильске
Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян выступил со словами благодарности всем странам, которые выразили свою готовность помочь в устранении последствий техногенной аварии в городе Норильск, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Вместе с тем, руководитель ведомства отметил, что решение об оказании другими государствами помощи России может принимать только руководство страны. Также Чуприян добавил, что в настоящее время у нас достаточно сил и средств для оперативной и эффективной ликвидации ЧС.
Накануне желание помощь России со стороны США отметила и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что это уже второй жест доброй воли между странами. До этого между Россией и Америкой были взаимные поставки аппаратов ИВЛ.