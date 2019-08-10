Если не считать Москву и Санкт-Петербург, с начала года в РФ появились только два крупных торговых центра. Один из них расположен в Челябинске, а второй во Владивостоке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на результаты исследований компании Colliers International.

Больше большие торговые центры не строятся. В первом полугодии 2019 года было введено на 43 процента кв. м. меньше, чем за аналогичный период в прошлом году: 68,3 тысячи кв. м. Если не считать Москву и Петербург, построены лишь владивостокская «Калина Молл» и челябинский ТРК «Космос».

К концу года запланировано открытие еще семи торговых центров.

В прошлом году Россия оказалась на втором месте после Центральной и Восточной Европы по объему переданных в эксплуатацию торговых площадей, уступив только Турции: 483 000 кв .м. против 55 000 кв. м. Это для России – самый низкий за последние пятнадцать лет.

В 2018 году Россия заняла второе место в Центральной и Восточной Европе по объему построенных торговых площадей с показателем 483 тыс. кв. м, уступив Турции (525 тыс. кв. м). При этом для нашей страны данный показатель - самый низкий за последние пятнадцать лет.

Анастасия Туркова