Источник изображения: DEITA.RU
Эксперты связывают это со спадом в экономике, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Аналитическая компания Cushman & Wakefield заявила, что согласно расчётам её специалистов, в ближайшие пять лет число гостиничных номеров в России будет ежегодно увеличиваться лишь на 2%.
Примечательно, что с 2001 года прирост составлял в среднем 13%. Нисходящий тренд эксперты связывают со спадом в экономике и стагнацией на гостиничном рынке.
По данным экспертов, минимума рынок достигнет к 2023 году, когда число номеров увеличится всего на 0,8%.
Дмитрий Шевченко
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