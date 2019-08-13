Эксперты связывают это со спадом в экономике, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Аналитическая компания Cushman & Wakefield заявила, что согласно расчётам её специалистов, в ближайшие пять лет число гостиничных номеров в России будет ежегодно увеличиваться лишь на 2%.

Примечательно, что с 2001 года прирост составлял в среднем 13%. Нисходящий тренд эксперты связывают со спадом в экономике и стагнацией на гостиничном рынке.

По данным экспертов, минимума рынок достигнет к 2023 году, когда число номеров увеличится всего на 0,8%.

Дмитрий Шевченко