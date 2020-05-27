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В России подешевело производство бензина
Производить бензин в России стало дешевле, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
О том, что в сравнении с прошедшим мартом в апреле текущего года производство топлива стало экономичнее на 22,4%, изданию рассказали в Федеральной службе государственной статистики.
Как оказалось, удешевление отмечено почти во всех регионах страны, где есть нефтеперерабатывающие заводы, занимающиеся производством автомобильного бензина.
В частности, в Татарстане топливо понизилось до 7,8%, в Республике Коми — до 32,7%. Тем временем в Якутии топливо, наоборот, подорожало на 2,2% от стоимости месяцем ранее.
При этом, потребительские цены на бензин за апрель снизились на 0,2%, а на дизель — на 0,4%.