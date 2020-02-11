В России подешевеют кредиты

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 6%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Это произошло на очередном заседании совета директоров учреждения. Ранее о необходимости снижения ключевой ставки заявлял советник президента России Сергей Глазьев и нынешний первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов.

Благодаря данному решению, деньги в российскую экономику будут поступать всего под 6%, что означает, что коммерческие банки, занимающие средства у ЦБ, смогут предоставлять населению кредиты под более доступный и низкий процент.

В то же время, обратной стороной этого процесса может стать некоторое понижение ставок по банковским депозитам.