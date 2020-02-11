Новости
Водонаеву вызвали в полицию после слов о демографии
11 Февраль 2020, 11:30
Приморец угнал четыре иномарки почти на два миллиона
11 Февраль 2020, 11:15
Машину разорвало на части на улице Владивостока
11 Февраль 2020, 10:49
В России подешевеют кредиты
11 Февраль 2020, 10:45
Пьяных правонарушителей будут лечить принудительно
11 Февраль 2020, 10:30
Эксперты: мошенники активизируются перед праздниками
11 Февраль 2020, 10:15
Арендодатель несуществующих квартир предстанет перед судом
11 Февраль 2020, 10:00
Поправка о материнском капитале внесена в Госдуму
11 Февраль 2020, 09:45
В России подешевеют кредиты
Займы для россиян станут доступнее
Центральный банк России снизил ключевую ставку до 6%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство.
Это произошло на очередном заседании совета директоров учреждения. Ранее о необходимости снижения ключевой ставки заявлял советник президента России Сергей Глазьев и нынешний первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов.
Благодаря данному решению, деньги в российскую экономику будут поступать всего под 6%, что означает, что коммерческие банки, занимающие средства у ЦБ, смогут предоставлять населению кредиты под более доступный и низкий процент.
В то же время, обратной стороной этого процесса может стать некоторое понижение ставок по банковским депозитам.