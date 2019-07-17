Подорожание жилой недвижимости стало причиной повышения стоимости аренды, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Стремительный рост стоимости квадратного метра по всей России потянул за собой повышение ценников и на съём квартир.

Тенденцию заметил портал "Авито", на котором в том числе располагаются объявления, связанные с недвижимостью. По данным сайта, больше всего подорожали трёхкомнатные съемные квартиры. Рост составил 14,7% за год.

Аренда "однушек" подросла в цене на 2,3%. Двухкомнатные же стали дороже на 5,2%. Максимальные по стране цены на аренду жилья традиционно зафиксированы в Москве.

Дмитрий Шевченко