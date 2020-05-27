В России подорожали автомобили с пробегом

На фоне небывалого спада продаж, рынок подержанных автомобилей в России демонстрирует рост стоимости популярных моделей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Автоновости Дня".

Согласно расчётам специалистов сервиса "Авито", повышение цен на ходовые машины наблюдается уже в течение дух месяцев подряд.

Для того, чтобы проследить эту тенденцию, эксперты взяли для примера несколько хорошо продающихся марок авто и изучили объёмы роста их стоимости.

Как оказалось разные модели по-разному подорожали в различных городах России. Так, Hyundai Solaris в среднем по стране подорожала примерно на 1%, но конкретно в Красноярске – на 29%.

А, например, SkodaOctavia подорожала в Тюмени сразу на 28% – с 870 000 до 1 115 000 рублей. В Тольятти, наоборот, подешевела аж на 43%.

Премиальная BMW 5-Series 2017 года выпуска в апреле продается в среднем на 2% дороже, чем в январе – 2 292 700 рублей против 2 257 200 рублей.