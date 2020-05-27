telegr wh call

Новости

Уголь стал основой дальневосточной экономики

28 Май 2020, 13:45

Путин увеличивает пособие по безработице в три раза

28 Май 2020, 13:15

Японцы не ждут дальневосточников и не дадут денег

28 Май 2020, 12:45

Закон о чипировании принят в Приморье

28 Май 2020, 12:15

ДОМ.РФ построит жилой комплекс рядом с ДВО РАН

28 Май 2020, 11:45

Дорога в Приморье впервые увидит асфальт

28 Май 2020, 11:15

Закон о парковках принят в Приморье

28 Май 2020, 10:45

Сервис «Личный кабинет» ПАО «ДЭК» набирает популярность

28 Май 2020, 10:34

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

В России подорожали автомобили с пробегом

авто, автомобиль, руль

На фоне небывалого спада продаж, рынок подержанных автомобилей в России демонстрирует рост стоимости популярных моделей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Автоновости Дня".

Согласно расчётам специалистов сервиса "Авито", повышение цен на ходовые машины наблюдается уже в течение дух месяцев подряд.

Для того, чтобы проследить эту тенденцию, эксперты взяли для примера несколько хорошо продающихся марок авто и изучили объёмы роста их стоимости.

Как оказалось разные модели по-разному подорожали в различных городах России. Так, Hyundai Solaris в среднем по стране подорожала примерно на 1%, но конкретно в Красноярске – на 29%.

А, например, SkodaOctavia подорожала в Тюмени сразу на 28% – с 870 000 до 1 115 000 рублей. В Тольятти, наоборот, подешевела аж на 43%.

Премиальная BMW 5-Series 2017 года выпуска в апреле продается в среднем на 2% дороже, чем в январе – 2 292 700 рублей против 2 257 200 рублей.

Читайте также:

С зарплаты россиян предлагают забирать 2 процента

Россиян хотят лишить важной льготы

ГИБДД выступила с важным напоминанием

Дмитрий Шевченко

Популярное

С зарплаты россиян предлагают забирать 2 процента

На Ямале грузовик обрушил мост

Предсказан массовый исход россиян с дач и коттеджей

МЧС обратилось к россиянам с предостережением
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...