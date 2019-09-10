В России подорожали жизненно важные препараты

Россиянам стало сложнее покупать важнейшие лекарства, сообщает DEITA.RU.

Росздраназдор констатировал увеличение цены в розницу на важные препараты. Как пишет ТАСС, с начала года их стоимость возросла на 3,8%.

При этом, в самом ведомстве отметили, что дефицита лекарств, входящих в группу жизненно важных нет. В частности, в аптеках по стране не наблюдается нехватки инсулина или, например, вакцины от бешенства.

Также в достатке и вакцина от клещевого энцефалита. Несмотря на то, что лекарств хватает, основным вопросом продолжает оставаться их высокая стоимость и постоянный рост цены.

Ранее сообщалось о том, что россияне стали чаще приходить в больницу за профилактикой заболеваний, чем за их непосредственным лечением.

Дмитрий Шевченко