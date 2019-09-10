telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

В России подорожали жизненно важные препараты

10 Сентябрь 2019, 16:30

таблетки, лекарство - Pixabay

Россиянам стало сложнее покупать важнейшие лекарства, сообщает DEITA.RU.

Росздраназдор констатировал увеличение цены в розницу на важные препараты. Как пишет ТАСС, с начала года их стоимость возросла на 3,8%.

При этом, в самом ведомстве отметили, что дефицита лекарств, входящих в группу жизненно важных нет. В частности, в аптеках по стране не наблюдается нехватки инсулина или, например, вакцины от бешенства.

Также в достатке и вакцина от клещевого энцефалита. Несмотря на то, что лекарств хватает, основным вопросом продолжает оставаться их высокая стоимость и постоянный рост цены.

Ранее сообщалось о том, что россияне стали чаще приходить в больницу за профилактикой заболеваний, чем за их непосредственным лечением.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Россияне перестали тянуть до последнего со здоровьем Назван процент россиян, предпочитающих самолечение Популярные лекарства не только бесполезны, но и опасны

Последнее

Блокировать счета россиян будут по-новому

Россиянам придумали наказание за ложный вызов скорой

Скоро траты на бензин опустошат кошельки автолюбителей

Стоимость услуг ЖКХ взлетит на четверть
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор

10 Сентябрь 2019, 18:32

Популярный у россиян продукт оказался опасным

10 Сентябрь 2019, 18:30

Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах

10 Сентябрь 2019, 18:25

«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян

10 Сентябрь 2019, 18:15

Полисы ОСАГО подешевели

10 Сентябрь 2019, 18:00

Названы симптомы рака у мужчин

10 Сентябрь 2019, 17:45