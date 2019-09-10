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В России подорожали жизненно важные препараты
10 Сентябрь 2019, 16:30
Россиянам стало сложнее покупать важнейшие лекарства, сообщает DEITA.RU.
Росздраназдор констатировал увеличение цены в розницу на важные препараты. Как пишет ТАСС, с начала года их стоимость возросла на 3,8%.
При этом, в самом ведомстве отметили, что дефицита лекарств, входящих в группу жизненно важных нет. В частности, в аптеках по стране не наблюдается нехватки инсулина или, например, вакцины от бешенства.
Также в достатке и вакцина от клещевого энцефалита. Несмотря на то, что лекарств хватает, основным вопросом продолжает оставаться их высокая стоимость и постоянный рост цены.
Ранее сообщалось о том, что россияне стали чаще приходить в больницу за профилактикой заболеваний, чем за их непосредственным лечением.
Дмитрий Шевченко
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