Топливный Армагеддон ожидается с нового года, сообщает DEITA.RU.



Ситуация с ценами на бензин в России все еще нестабильная. После того, как закончился срок договора между правительством и топливными компаниями, цены выросли, однако скачок оказался слабее, чем в 2018 году.

Как пишет портал «Глобалмск.ру», до конца года эксперты ожидают роста цен на 5%. Однако самый глобальный рост состоится в 2020 году - тогда планируется введение новых акцизов на топливо.

Елена Миронова