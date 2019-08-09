Обзавестись заветными квадратными метрами стало сложнее, сообщает DEITA.RU.
Портал "Авито" зафиксировал стремительный рост стоимости квартир-студий, которые за несколько последний лет стали настоящим писком продаж на рынке жилой недвижимости.
Сейчас, согласно данный сайта, цена на компактное жильё намного обгоняют среднерыночные. Всего за год в среднем по стране квадратный метр студии подорожал на 15,2%.
Ожидаемо, самыми дорогими студиями в стране стали такие квартиры в Московской области. Средняя цена одного квадратного метра оказалась 97,4 тысячи рублей.
Также высокие цены на студии оказались и в Крыму. Там за один студийный "квадрат" просят в среднем 91,9 тысяч рублей.
Дмитрий Шевченко