Россиянам придётся отдать больше денег за то, что оказывается на столе у каждого, сообщает DEITA.RU.

В России зафиксирован стремительный рост стоимости чёрного хлеба. Об этом сообщили специалисты Росстата, изучив цены в отечественных магазинах.

По подсчётам экспертов, цена на хлеб выросла на 7,7% с начала года. В ведомстве отмечают, что в прошлом году показатель роста стоимости хлеба не превышал 2,3% за аналогичный период.

Примечательным оказался и тот факт, что стоимость хлеба обгоняла прирост инфляции. Данный показатель составил с начала года 5%.

Таким образом, по данным Росстата, сейчас можно найти чёрных хлеб на прилавках магазинов по цене 50,54 рубля за один килограмм.



Цена белого хлеба также выросла. Рост составил 8,3%. Сейчас его продают по цене 75,87 рубля за килограмм.

Дмитрий Шевченко