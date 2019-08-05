За минувший год стоимость жилья в России выросла на десять процентов, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН.

Цена на жилье в новостройках только за прошедший июль увеличилась на 5,4 процента. Резкий скачок не удивителен, он в основном связан с переходом застройщиков на новую систему работы. С 1 июля строительные компания, ведущие жилищное строительство, работают по эскроу-счетам.

Также среди факторов, из-за которых подскочила цена, — увеличение НДС до 20 процентов, необходимость прохождения аккредитации в кредитной организации и, конечно, повешение ставки отчислений в компенсационный фонд.

Екатерина Брязгунова