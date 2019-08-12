Пользователи соцсетей уже высмеяли новую похоронную «Ладу», сообщает DEITA.RU.



Ребята из Сибири создали беспилотный катафалк. Изобретение стало первым в мире, разработка велась на базе Lada.

Скорость беспилотника не большая – пять километров в час. Это очень приличные цифры для подобного устройства.

Конечно, катафалк еще не готов к полной эксплуатации и нуждается в доработках и дополнительном тестировании. Но большая часть дела уже сделана, тем более, что уже сейчас сибирские студенты могут обращаться за помощью и консультацией к ведущим специалистам "Яндекса", МАДИ, "Камаза" и других крупных компаний, чья деятельность связана с подобными разработками.

Новость уже разлетелась по социальным сетям и вызвала неоднозначную реакцию.

«Пять километров в час? Вот это скорость, очень похожа на Ладу», – отмечают пользователи.

«Беспилотный катафалк? Вы серьёзно? Студентам заняться больше нечем?»

«А если встанет посреди дороги? Куда потом «беспилотный» поедет?»

Екатерина Кононенко