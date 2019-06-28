Стало известно, сколько машин перешагнули планку в 30 лет, сообщает DEITA.RU.

Агентство "Автостат" поделилось своими расчётами, согласно которым в России 2,65 миллион автомобилей старше 30 лет. Всего же в стране насчитывается 43,5 миллионов машин. Таким образом, старых машин оказалось 6%.



По информации автоэкспертов, больше половины из этих авто — это машины ещё советского производства марки Lada. На втором месте по популярности среди старых автомобилей оказалась Toyota. Замыкает топ-3 "старья" марка "Москвич".

Кроме этих моделей, в большом количестве старых автомобилей осталось среди таких моделей, как Audi, Ford, BMW, Opel и Nissan.

Ранее эксперты назвали величину среднего пробега машин россиян за один год. Расстояние получилось внушительным.

Дмитрий Шевченко