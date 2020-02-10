В России после протестов закроют центр карантина

Жители Челябинской области добились от губернатора области закрытия карантинного центра, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Как сообщили РБК в региональном Минздраве, в ближайшее время в деревне Ужевка Сосновского района будет закрыт центр, куда собирались заводить заболевших новым короноварусом китайцев.

При этом, по словам министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семёнова, всех заболевших иностранцев распределят по разным медучреждениям, которые снабжены необходимым оборудованием для эффективного лечения от вируса.

Примечательно, что согласно сведениям издания Znak.com, на решение властей повлиял митинг, проведённый местными жителями против того, чтобы на их территории проживали китайцы, заражённые опасным вирусом.