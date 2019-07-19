Министерство просвещения рассчитывает открыть сеть бесплатных центров помощи родителям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Ожидается, что уже к концу текущего года в 54 регионах страны появится 95 центров, задачей которых станет повышение психолого-педагогической компетентности родителей.

Как уточнили в Минпросвещения, к специалистам можно будет обратиться по вопросам раннего развития, психологии подростков или домашнего обучения. В ведомстве сообщили, что будущие сотрудники уже сейчас проходят необходимую подготовку.

Кроме этого, для матерей и отцов планируют создать информационно-просветительский портал.

Дмитрий Шевченко