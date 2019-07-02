Прокуратура умудрилась уменьшить количество перевозчиков-нелегалов в стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Меньше стало тех, кто ездит без документов, на неисправных и опасных с технической точки зрения автобусах, по неясным маршрутам. Скрывать выручку от перевозки пассажиров от государства удается тоже меньшему числу перевозчиков, говорят на заседании Генеральной прокуратуры.

Но по-прежнему актуальна проблема слишком много работающих и устающих водителей, добавляют в ведомстве. Не все предприниматели дают нанимаемым водителям время на отдых и сон. Также имеет место быть несвоевременная оплата труда.

Анастасия Туркова