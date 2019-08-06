Гражданам дали возможность получить мгновенный кредит, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

В торговых центрах культурной столицы России появились терминалы, напоминающие своим внешним видом банкоматы, с помощью которых можно получить займ до десяти тысяч рублей.

Вся процедура получения кредита занимает не более 10 минут. Для оформления займа нужен лишь паспорт. Камера "кредитомата" сканирует лицо человека и сверяет изображение с фотографией в документе.

Отдавать долг клиент также должен кредитомату — в устройстве есть купюроприёмник. Несмотря на риски невозвратов, по данным экспертов, популярность таких способов получения денег будет только расти.

Дмитрий Шевченко