В стране растёт число людей, которым отказывают в получении займа даже микро-финансовые организации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Кредитная карусель приводит всё больше граждан к ситуации перекредитованности и невозможности погасить свои денежные обязательства перед финансовыми структурами.

Эксперты говорят о появлении в России нового класса людей, названного "заёмщиками-маргиналами", которым не дают новые займы даже МФО.

Впрочем у этого термина есть более понятное определение. Дело в том, что ещё в прошлом году в России начал действовать стандарт по защите прав потребителей финансовых услуг.

По новым правилам у МФО появились ограничения на количество выдаваемых займов. В прошлом году их было десять, а в этом уже девять.

Таким образом, людей, которые использовали свои лимиты насчитывается в стране уже более 400 тысяч человек. Как отмечают специалисты, чаще всего ими становятся молодые мужчины со средней зарплатой.

Дмитрий Шевченко