В России появился новый «порог бедности»

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Назван доход, меньше которого люди считаются бедными,
сообщает DEITA.RU.
«Левада-центр» провел масштабный опрос россиян. У людей спрашивали, какой они представляют «порог бедности». Большинство указало сумму в 12,5 тысяч рублей.
Как пишет «Ура.ру», эта сумма превышает прожиточный минимум в России: значит, еще большее количество людей живет за чертой бедности. Названная большинством сумма дохода на 11,6% превышает прожиточный минимум.
Елена Миронова
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