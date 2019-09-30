В России появился новый «порог бедности»

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Назван доход, меньше которого люди считаются бедными, сообщает DEITA.RU.

«Левада-центр» провел масштабный опрос россиян. У людей спрашивали, какой они представляют «порог бедности». Большинство указало сумму в 12,5 тысяч рублей.

Как пишет «Ура.ру», эта сумма превышает прожиточный минимум в России: значит, еще большее количество людей живет за чертой бедности. Названная большинством сумма дохода на 11,6% превышает прожиточный минимум.

Елена Миронова

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