В России появился новый вид ДТП

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В текущем году были зарегистрированы первые дорожно-транспортные происшествия с электросамокатами и сигвеями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИАМО.
О проблеме заговорил одиннадцатого сентября Виктор Щулепников, начальник управления регионального Минтранса Он уточняет, что инциденты пока малочисленны, но беспокойство они уже вызывают.
В связи с этим чиновник обратился к властям с просьбой причислить хозяев сигвеев к участникам дорожного движения.
Щулепников сказал, что вопрос уже рассматривают ГИБДД, власти и мэрия Москвы.
Возможно, в скором времени желающие приобрести электросамокат должны будут пройти проверку знаний ПДД.
Анастасия Туркова