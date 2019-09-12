В России появился новый вид ДТП

В текущем году были зарегистрированы первые дорожно-транспортные происшествия с электросамокатами и сигвеями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИАМО.

О проблеме заговорил одиннадцатого сентября Виктор Щулепников, начальник управления регионального Минтранса Он уточняет, что инциденты пока малочисленны, но беспокойство они уже вызывают.

В связи с этим чиновник обратился к властям с просьбой причислить хозяев сигвеев к участникам дорожного движения.

Щулепников сказал, что вопрос уже рассматривают ГИБДД, власти и мэрия Москвы.

Возможно, в скором времени желающие приобрести электросамокат должны будут пройти проверку знаний ПДД.

Анастасия Туркова

