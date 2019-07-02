В стране введут стандарт содержания и ремонта светофоров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" Росавтодор займётся созданием единого ГОСТа для обслуживания светофоров.

Как отмечают авторы инициативы, плохое состояние устройств регулирования движения создаёт аварийную обстановку на дорогах. Тем временем, число светофоров на федеральных трассах всё время увеличивается.

Кроме этого, Росавтодор также займётся и обслуживанием линий освещения на трассах. Для них тоже будет введён отдельный стандарт.

В ведомстве отмечают, что внедрение двух новых ГОСТов позволит снизить количество мест концентрации ДТП и в целом положительно скажется на безопасности дорожного движения.

Дмитрий Шевченко