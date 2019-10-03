В России появится новое «лицо государства»

МФЦ станут «лицом государства». В учреждениях будут собираться различные консилиумы из представителей ведомств для решения сложных и очень сложных нетипичных вопросов граждан. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первое нововведения в рамках МФЦ 2.0 коснется очной встречи россиян по личным вопросам с чиновниками в рамках личных приемов, групповых консультаций, «прямых линий», конференций и видеозвонков. Также в учреждениях обещают наладить регулярную работу бесплатных адвокатских контор.

В Минэкономразвитии заявили, чтобы внести в систему новую персональную информацию о себе или получить электронные версии документов, гражданам не придется прибегать к помощи консультантов и даже не придется посещать офис лично. После прохождения процедуры биометрии, россияне могут воспользоваться услугами электронного помощника, наделенного искусственным интеллектом.

Также в МФЦ можно будет обратиться с заявкой в государственные органы и к омбудсменам, а в случае возникновения проблем тут же написать соответствующее заявление в прокуратуру. Таким образом учреждения станут своеобразными «уполномоченными по заявкам» для граждан и контролирующим органом для ведомств.

Представители МЭР отметили, что повышение полномочий МФЦ не скажется на времени ожидания граждан. Многие услуги учреждений переведут в электронный формат в рамках внедрения «цифрового правительства» или адресно перенесут на сайт Госуслуг.

Напомним, интернет-пользователи неоднократно рассказывали о случаях мошенничества МФЦ. Например, в сентябре стало известно о случае, когда недобросовестные консультанты самовольно повысили стоимость госрегистрации права собственности физлица на землю с трехсот пятидесяти рублей до двух тысяч.

В тоже же месяцы россияне предупредили земляков о мошеннической деятельности компании-«близнеца» одного из структурных подразделений МФЦ - Международного финансового центра и Многофункционального центра.

Правоохранительные органы просят россиян проявлять бдительность даже при обращении госструктуры и не стесняться писать жалобы при возникновении проблем.

Екатерина Цой