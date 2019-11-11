В России появится новый штраф

Депутаты Госдумы анонсировали новый штраф, который может войти в новый Кодекс об административных правонарушениях РФ. Обновленный документ будет финансово карать россиян за перепродажу билетов на театральные представления, а также наказывать рублем сами театры, если последние окажутся возвращать деньги несостоявшимся зрителям. Об этом сообщает DEITA.RU.

Итак, указанные поправки призваны усилить действие действующего законопроекта о борьбе с театральной мафией, а также ввести особую систему штрафов за правонарушения в сфере реализации билетов в театр и другие зрелищные мероприятия. Отмечается, что парламентарии планируют рассмотреть документ уже на следующей неделе.

С первого сентября текущего года правом продажи театральных билетов наделены исключительно только официальные культурные организации страны, музеи или их представители. Документ допускает наценку при перепродаже, если она не превышает десяти процентов от первоначальной стоимости. Поправки оговаривают, что в случае установлении наценки выше десяти процентов организации придется заплатить штраф в размере до одного миллиона рублей. Гражданину-представителю так называемой театральной мафии грозит денежное наказание до трехсот тысяч рублей, ИП - до полумиллиона рублей.

Согласно действующему закону, указанные субъекты также обязуются вернуть деньги покупателям в полном размере в случае, если мероприятие по какой-либо причине не состоялось в анонсируемый день. Поправки устанавливают финансовое наказание и за этот вид нарушения. Так, в случае, если организация откажет несостоявшемуся зрителю в полном возмещении затрат на представление, которое было отменено или перенесено, ее представителей ждет штраф в размере до пятисот тысяч рублей. Для должностных лиц - до ста тысяч рублей.

Будущая статья КоАП пока не нашла однозначного отклика от представителей различных профильных комитетов Госдумы. Например, в «госстроительстве» считают, что инициатива действительно поможет решить проблему с театральной мафией в стране, но при этом отмечают, что система штрафов слишком «не дифференцирована» т.е. наказание одинаково для всех нарушителей, вне зависимости от возможного уровня общественной опасности.

Также в парламенте заявили, что часть указанных в документе обязанностей и санкций за их невыполнение дублируются ранее принятыми законами. Авторы инициативы внесут соответствующие поправки в ходе второго чтения.

Напомним, ранее министр культуры Владимир Мединский привел пример того, как «теряются деньги граждан» в руках перекупщиков. Министр с ужасом выяснил, что представители театральной мафии могут без зазрения совести продавать билет, максимальной стоимостью в восемь тысяч рублей, за сто пятьдесят тысяч.

В связи с этим «открытием» Минкульт потребовал немедленного ужесточения мер по борьбе с театральными спекулянтами, перепродающими ранее купленные из официальных источников билеты на представления. Единственным исключением на данный момент является однократная продажа самими гражданами собственных билетов по цене, не превышающих изначальную.

Екатерина Цой