Выплаты для этой категории граждан готовят власти, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Правительство разрабатывает порядок выплат для представителей коренных малочисленных народов страны. По задумке кабмина, они должны получать компенсацию за последствия деятельности предприятий, которые затрагивают их места обитания.

Данный законопроект направлен на урегулирование отношений между ресурсодобывающими компаниями и многочисленными коренными народами России.

По данным социологов, более 80% таких народов проживают на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири. Всего их насчитывается порядка 316 тысяч человек.

Это не только высокоперспективные регионы, с точки зрения освоения природных ресурсов, но и очаги самобытной культуры коренных народов, остававшиеся неизменными на протяжении тысячелетий.

Дмитрий Шевченко