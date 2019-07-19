Граждане смогут жаловаться на неправомерные действия сотрудников силовых ведомств, сообщает DEITA.RU.

Российский программист Александр Литреев объявил о скором релизе своего приложения, которое позволит россиянам оставлять свои отзывы, замечания и комментарии относительно работы того или иного работника силовых структур.

Пользователь также сможет загружать фото и видео, которые бы указывали на нарушение закона со стороны правоохранителей.

При этом, другие пользователи, по словам разработчика, смогут добавлять дополнительную информацию о таких злодеях, а также оценивать опасность и значимость совершенных злодеяний.

Между тем, такое силовое ведомство, как, например, Росгвардия выступает за полную анонимность своих сотрудников.

Дмитрий Шевченко