В России появятся «неприкосновенные» для долгов

Некоторые граждане смогут не платить до своим обязательствам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RNS.



Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил о том, что правительство доработало законопроект, согласно которому люди, получающие ежемесячно прибыль ниже прожиточного минимума, будут освобождаться от взыскания с них долгов.

Таким образом, люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию, будут иметь гарантированный объём денег, которые никто не сможет с ним с писать, тем самым у них появится возможность для спокойного существования на минимальном уровне потребления.

Министр отметил, что нынешняя ситуация требует таких мер, т.к. в России проживает масса людей, у которых отбирают последнее за долги, лишая их самых базовых вещей для жизни.

Дмитрий Шевченко