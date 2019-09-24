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В России появятся «неприкосновенные» для долгов
24 Сентябрь 2019, 10:45
Некоторые граждане смогут не платить до своим обязательствам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RNS.
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил о том, что правительство доработало законопроект, согласно которому люди, получающие ежемесячно прибыль ниже прожиточного минимума, будут освобождаться от взыскания с них долгов.
Таким образом, люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию, будут иметь гарантированный объём денег, которые никто не сможет с ним с писать, тем самым у них появится возможность для спокойного существования на минимальном уровне потребления.
Министр отметил, что нынешняя ситуация требует таких мер, т.к. в России проживает масса людей, у которых отбирают последнее за долги, лишая их самых базовых вещей для жизни.
Дмитрий Шевченко