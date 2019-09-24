telegr wh call

Новости

Россиян начнут распознавать по лицу и голосу

24 Сентябрь 2019, 15:00

Хабаровские энергетики внесли в Реестр недобросовестных поставщиков ООО «ЭТК Энерготранс»

24 Сентябрь 2019, 15:00

Депутат Лилия Полозова: моя работа - помогать людям

24 Сентябрь 2019, 14:50

Этим россиянам повысят зарплату на 4,3%

24 Сентябрь 2019, 14:45

Россиян защитят от угроз в интернете

24 Сентябрь 2019, 14:30

ЕГЭ собираются серьёзно поменять

24 Сентябрь 2019, 14:15

Таких россиян освободят от налогов

24 Сентябрь 2019, 14:00

Работу депутатов оценили в 32 млн в месяц

24 Сентябрь 2019, 13:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

В России появятся «неприкосновенные» для долгов

24 Сентябрь 2019, 10:45

дедушка, бабушка, пенсионер, пенсия

Некоторые граждане смогут не платить до своим обязательствам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RNS.

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил о том, что правительство доработало законопроект, согласно которому люди, получающие ежемесячно прибыль ниже прожиточного минимума, будут освобождаться от взыскания с них долгов.

Таким образом, люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию, будут иметь гарантированный объём денег, которые никто не сможет с ним с писать, тем самым у них появится возможность для спокойного существования на минимальном уровне потребления.

Министр отметил, что нынешняя ситуация требует таких мер, т.к. в России проживает масса людей, у которых отбирают последнее за долги, лишая их самых базовых вещей для жизни.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Россиян лишат возможности стать миллионерами

Россиян ждут массовые увольнения

Цены на машины в России скоро взлетят

Популярное

Американцы не ожидали такого ответа Шойгу

Китай «отвернул» от России еще одного друга

«Литр 92-го в 150 рублей» — новшество на АЗС возмущает россиян

ЕГЭ в регионе принимать будет некому
‡агрузка...
Загрузка...